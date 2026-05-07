Malteser-Fahrer aus Villingen: Sexueller Missbrauch eines behinderten Jugendlichen – Gericht fällt Entscheidung

Ein 14-jähriger behinderter Junge soll in einem Villinger Malteserwagen von einem Fahrer sexuell missbraucht worden sein. Nun ist gegen den Rentner eine Freiheitsstrafe verhängt worden.
Es waren schlimme Vorwürfe, die im November 2024 an die Öffentlichkeit kamen und für Entsetzen in Villingen-Schwenningen gesorgt haben. Ausgerechnet der Fahrer einer Hilfsorganisation stand im Verdacht, sich an einem behinderten Jungen vergangen zu haben. Der Mann wurde daraufhin unverzüglich entlassen. Die Ermittlungen zogen sich über viele Monate hinweg – jetzt gibt es eine erste gerichtliche Entscheidung.