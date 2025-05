Malmenschule Rohrdorf: „Klaro“ begeistert Schüler früh für Gesundheit

Damit ihre Schüler stark und gesund aufwachsen, beteiligt sich die Malmenschule Rohrdorf am Programm „Klasse 2000“.

Damit Kinder gesund, stark und selbstbewusst aufwachsen, beteiligt sich die Malmenschule Rohrdorf seit diesem Jahr an „Klasse 2000“, Deutschlands größtem Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention in der Grundschule. „Wir möchten Kinder frühzeitig für das Thema Gesundheit begeistern und sie dabei unterstützen, die Herausforderungen des Lebens ohne Sucht und Gewalt zu lösen“, erklärt Schulleiterin Sabine Mang.

Mit der Symbolfigur „Klaro“ erforschten die Kinder spielerisch und mit viel Spaß, was sie selbst tun können, um gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen, fährt sie fort.

„Klasse 2000“ begleitet Kinder von Klasse 1 bis 4 und behandelt alle Themen, die zum gesunden Leben dazugehören: Von Bewegung, Ernährung und Entspannung bis hin zur gewaltfreien Lösung von Konflikten und Nein-Sagen – beispielsweise zu Zigaretten, Alkohol oder bei Gruppendruck.

Besondere Höhepunkte im Unterricht sind für die Kinder die Stunden mit einer „Klasse-2000“-Gesundheitsförderin . Sie führt zwei- bis dreimal pro Schuljahr neue Themen in den Unterricht ein und bringt dafür interessante Spiele und Materialien mit – beispielsweise einen Atemtrainer, eine Pausenbrot-Drehscheibe oder ein Gefühlebuch.

Ein Atemtrainer sorgt für schnelle Lernerfolge. Foto: Ines Schinko

Anschließend vertiefen die Lehrkräfte diese Themen, so dass in jedem Schuljahr etwa 15 „Klasse-2000“-Stunden stattfinden. Für Eltern gibt es Informationen und Materialien zum gesunden Aufwachsen in der Familie.

Frühe Lernerfolge

„Schon in der 1. Klasse lernen die Kinder etwas fürs Leben, nämlich wie sie sich mit einer einfachen Atemübung entspannen können oder was zu einem gesunden Pausenbrot gehört“, berichtet Ines Schinko, Klassenlehrerin der Klasse 1. Später erfahren und üben die Kinder, wie sie angemessen mit unangenehmen Gefühlen wie Angst und Wut umgehen und Konflikte fair lösen können.

In der 4. Klasse gehe es dann unter anderem um die kritische Auseinandersetzung mit Werbung, Bildschirmmedien, Alkohol und Rauchen. Wichtig sei bei allen Themen eine positive Herangehensweise, die Kompetenzen und Wissen mit viel Spaß vermittelt.

Das Programm

„Klasse 2000“

wird wissenschaftlich begleitet und überprüft. Mehrere Studien belegen positive Effekte auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten während der Grundschulzeit sowie auf die Häufigkeit von Rauchen, Rauschtrinken und Cannabiskonsum im Jugendalter. Das Programm wird über Spenden und Fördergelder finanziert, meist in Form von Patenschaften (250 Euro pro Klasse und Schuljahr). Träger ist ein gemeinnütziger Verein, der das DZI-Spenden-Siegel trägt. Seit 1991 hat „Klasse 2000“ mehr als 2,3 Millionen Kinder erreicht. Informationen zum Programmgibt’s unter www.klasse2000.de.