1 „Mallorca ist nicht zu verkaufen“ – der Protest auf Mallorca richtet sich gegen den überbordenden Tourismus. Foto: dpa/Clara Margais

Die Mieten auf Mallorca steigen immer höher – die Einheimischen können sich das Leben auf der Insel kaum mehr leisten. Am Samstag gingen Tausende auf die Straße gegen übermäßigen Tourismus und dessen Folgen.









Link kopiert



Tausende Menschen haben in Palma de Mallorca gegen übermäßigen Tourismus auf den Balearen protestiert. Hinter einem Banner mit der Aufschrift „Mallorca ist nicht zu verkaufen“ marschierten die Demonstranten am Samstag durch das Zentrum von Palma. „Tourists go home!“, „Touristen, geht heim!“, schrien die Menschen immer wieder, als sie in Palma an Terrassen voller ausländischer Gäste vorbeizogen.