Mallorca: Im Video: 80-jähriger Deutscher fährt im Rollstuhl über Autobahn

Ein 80-jähriger Deutscher hat Anfang der Woche auf Mallorca für Aufsehen gesorgt. Wie der örtliche Nachrichtendienst „Crónica Balear“ berichtet und in einem Video zu sehen ist, war der Rentner am Montag mit seinem motorisierten Rollstuhl auf der Autobahn Ma-1 im Südwesten des Landes unterwegs und das offenbar nicht nur wenige Meter, sondern mindestens drei Kilometer.

Ein Autofahrer filmte, wie der Rollstuhlfahrer in der Nähe der Ausfahrt El Toro in Richtung der für ihren Hafen bekannten Gemeinde Andratx mit rund fünf km/h am Straßenrand entlang fuhr. Im Video ist zu sehen, wie dabei Autos mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeischießen. Den Rentner scheint das nicht zu stören.

Der Autofahrer habe nach eigenen Anhaben versucht, den Deutschen, der demnach kein Spanisch sprach, darauf aufmerksam zu machen, dass er auf einer Autobahn unterwegs sei, und ihn aufgefordert, die Autobahn bei der nächsten Ausfahrt zu verlassen. Doch dieser Aufforderung sei der 80-Jährige nicht nachgekommen.

Der deutsche Rentner soll ihm auf Englisch mitgeteilt haben, dass er auf dem Weg in ein Pflegeheim sei, jedoch nicht wisse, wie er dorthin komme. Daraufhin kontaktierte der Autofahrer das Pflegeheim. Das Personal soll den Fall jedoch nicht weiter gekümmert haben, weshalb der Autofahrer schließlich die Polizei rief. Diese eskortierte den Rollstuhlfahrer letztlich sicher an sein Ziel.