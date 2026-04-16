Volle Hallen, gute Laune und bekannte Hits: Beim Opening des Bierkönigs auf Mallorca warten viele lange auf den Moment – doch auch alte Probleme bleiben sichtbar.
Palma - Auf Mallorca hat das viertägige Opening des Bierkönigs, einer der beiden großen Diskotheken am Ballermann, begonnen. "Es ist alles wie immer", sagt der Ballermann-Sänger Tim Toupet. Seine Worte lassen sich im positiven wie auch im negativen Sinne deuten. "Der Laden ist schon wieder rappelvoll", fügt Toupet hinzu. Für ihn sogar zu voll, um sich in Ruhe die Neuerungen im Lokal anzuschauen.