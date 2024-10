Das Geschäft geht in jüngere Hände

Malerbetrieb Paschke in Dornhan

1 Bastian Wagner (links) und Thomas Paschke haben beide noch viel vor. Foto: Gukelberger

Thomas Paschke hört auf und übergibt den Farbenpinsel zum 1. November an Bastian Wagner. Seinem Nachfolger wünscht er treue Kunden.









In Dornhan übergibt Thomas Paschke seinen in Dornhan ansässigen Maler- und Stuckateurbetrieb gesundheitsbedingt in neue und kompetente Hände.