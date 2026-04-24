Mal wieder ein Heimspiel: SV Dotternhausen mit Generalprobe vor dem Pokal-Halbfinale

Nach vier Auswärtsspielen in Folge darf der SV Dotternhausen in der Bezirksliga am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Hechingen wieder auf dem heimischen Kunstrasen ran.

Die 1:2-Niederlage des SV Dotternhausen beim SV Kolbingen hat Spielertrainer Mathias Mauz geärgert. „Wir haben jetzt wieder einiges gutzumachen. Es geht hoch konzentriert in die Aufgabe gegen den FC Hechingen, zumal in der nächsten Woche bei uns das Bezirkspokal-Halbfinale bei uns ansteht und da wollen wir in bestmöglicher Verfassung sein. Und ich will bei der Generalprobe vor dem Duell beim SV Spaichingen am nächsten Donnerstag schon sehen, dass mein Team mit der nötigen Spannung in die Partie geht.“

Rasante Partie zu erwarten Vor dem möglichen Finaleinzug steht also der Lokalschlager gegen den FC Hechingen. „Wir freuen uns mal wieder zu Hause zu spielen. Wir haben in der Rückrunde sehr viele Auswärtsspiele und nur noch wenige vor heimischem Publikum. Ein Heimspiel ist immer toll“, freut sich Mauz und erinnert sich: „Wir haben das Hinspiel noch gut im Kopf gegen Hechingen. Es war damals ein klarer Sieg für uns, aber nur, weil sich das Spiel auch in diese Richtung entwickelt hatte. Ich glaube, wenn der Spielverlauf am Sonntag ein bisschen anders ist, dann wird das eine schwierige Nummer. Hechingen ist in meinen Augen nach vorne immer gefährlich und hat gute Einzelspieler. Wir stellen uns auf ein schweres Spiel und einen guten Gegner ein.“

Während der SV Dotternhausen sorgenfrei auf Tabellenplatz fünf steht, belegt der FC Hechingen aktuell Platz elf und steht knapp über dem Strich. Der Relegationsplatz ist mehr als umkämpft. Im Prinzip mischen noch acht Teams mit - vier Teams hinter dem FCH und vier Teams davor.

Zuletzt setzten sich die Zollernstädter mit 2:1 gegen den FC Grosselfingen durch. Auch im Nachholspiel am Donnerstag ließen sie beim FV Rot-Weiß Ebingen nichts anbrennen. Sladjan Stoilkov, Ekrem Hajra und Jeronim Bilaver erzielten beim 3:0-Sieg die Tore.

„Personell haben wir alle an Bord, keine Sperren, keine Verletzten, keine Urlauber. Sonntag erwartet uns ein Supergegner. Wenn wir jedoch alle hundert Prozent Intensität und Mentalität an den Tag legen, dann können wir gegen jeden in der Liga mithalten. Das haben wir mit den Siegen gegen Deißlingen/Lauffen oder Trossingen auch schon bewiesen. Wenn wir aber weniger als hundert Prozent bringen, können wir genauso gegen jeden verlieren. Das haben wir leider auch schon gezeigt“, weiß FCH-Coach Jovan Djermanovic die Situation gut einzuschätzen.

Hechingen mit Siegesserie

Auf der Visitenkarte des FC Hechingen stehen vor der Partie am Sonntag drei Siege in Folge. „Die kleine Serie tut uns gut gegen einen spielerisch starken Gegner. Ich freue mich auf das Spiel. Gegen die Topteams der Liga haben wir auch immer Topleistungen gezeigt. Das Hinspiel war da eine Ausnahme und deutlich. Ich hoffe, dass wir da in den vergangenen Wochen an den richtigen Stellschrauben gedreht haben und dass wir die Fehler aus der Hinrunde abstellen können.“

Ein Unentschieden oder sogar ein Sieg sind also für den FC Hechingen durchaus möglich. Im Abstiegskampf kommt es auf jeden Punkt an. „Die jüngste Niederlage in Kolbingen hat gezeigt, dass Dotternhausen schlagbar ist und das werden wir den Jungs am Sonntag auch mitgeben“, so Djermanovic.