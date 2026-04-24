Mal wieder ein Heimspiel: SV Dotternhausen mit Generalprobe vor dem Pokal-Halbfinale

Nach vier Auswärtsspielen in Folge darf der SV Dotternhausen in der Bezirksliga am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Hechingen wieder auf dem heimischen Kunstrasen ran.
Die 1:2-Niederlage des SV Dotternhausen beim SV Kolbingen hat Spielertrainer Mathias Mauz geärgert. „Wir haben jetzt wieder einiges gutzumachen. Es geht hoch konzentriert in die Aufgabe gegen den FC Hechingen, zumal in der nächsten Woche bei uns das Bezirkspokal-Halbfinale bei uns ansteht und da wollen wir in bestmöglicher Verfassung sein. Und ich will bei der Generalprobe vor dem Duell beim SV Spaichingen am nächsten Donnerstag schon sehen, dass mein Team mit der nötigen Spannung in die Partie geht.“