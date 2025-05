Major-Turnier: Golf-Star Scheffler gewinnt PGA Championship

1 Scottie Scheffler holte sich bei der PGA Championship den dritten Major-Sieg seiner Karriere. Foto: George Walker IV/AP/dpa Scottie Scheffler machte es erst spannend - und gewinnt am Ende doch äußert souverän seinen dritten Major-Titel. Drei Verfolger teilen sich den zweiten Platz.







Charlotte - Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat bei der PGA Championship seinen dritten Triumph bei einem Major-Turnier geholt. Der Superstar aus den USA spielte im Quail Hollow Club in Charlotte zum Abschluss eine 71er-Runde und gewann am Ende mit fünf Schlägen Vorsprung auf seine US-Landsleute Harrison English, Bryson DeChambeau und Davis Riley, die sich mit jeweils 278 Schlägen Rang zwei teilten. Scheffler, der Olympiasieger von Paris, hatte 2022 und 2024 bereits das traditionsreiche Masters in Augusta gewonnen.