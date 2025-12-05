Major League Soccer: Müller gegen Messi - Das Wichtigste in meinem Leben

Vor dem Endspiel um den MLS Cup gegen Lionel Messi ist Thomas Müller prächtig gelaunt. Auf das Duell am Wochenende blickt er voller Vorfreude - und gewohnt verschmitzt.
Miami - Ein Finale bringt Thomas Müller längst nicht mehr aus der Ruhe. Für einen Scherz ist der 36 Jahre alte Weltmeister von 2014 auch dann zu haben, wenn es 11 Jahre nach dem WM-Finale erneut in einem Endspiel gegen Lionel Messi geht. Wo der MLS Cup stehe auf seiner Rangliste, wurde Müller also gefragt vor dem Duell seiner Vancouver Whitecaps mit Inter Miami um die Meisterschaft in der Major League Soccer am Samstag (20.30 Uhr/Apple TV). "Aktuell ist es Platz eins. Momentan ist das Finale das Wichtigste in meinem Leben", antwortete er. Um dann zu ergänzen: "Das ist ein guter Spruch, hm?"