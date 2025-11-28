Majolika in Rottweil: Helge Thun verzaubert das Publikum mit Humor und Magie

Mit Wortwitz, Zauberkunst und verblüffenden Tricks begeisterte der Tübinger Künstler Helge Thun das ausverkaufte Subiaco-Theater bei „Kleinkunst Theaterring Schramberg“.
Bühnengast Helge Thun fegte bei „Kleinkunst Theaterring Schramberg“ am Mittwochabend die Subiaco-Bühne in der Majolika. Das Handwerk der Zauberei gepaart mit Humor war ihm offenbar in die Wiege gelegt worden, behauptete er gleich zu Beginn seiner Show und führte den Beweis mit Fotos und Filmschnipseln aus der Erinnerungskiste seiner Eltern: „Da sieht man mich im zarten Alter von vielleicht einem Jahr, wie ich einen Stein verschwinden lasse“, kommentierte er den kleinen Steppke, der zu sehen war, der denselben mit vor Schalk blitzenden Augen in die Landschaft warf.