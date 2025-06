Majolika Firmenpark Schramberg: Persönlicher Stil statt Einheitsbrei

1 Unternehmer Ion Bojescu (Mitte) mit Filialleiterin Ramona Gàl-Storz und ihrem Team Foto: Zeger AGN Bau eröffnet Deutschlands erste Verkaufsstelle im Majolika Firmenpark in Schramberg.







Besondere Materialien, Handwerkskunst und kreative Ideen: Das sind Erfolgsbausteine der Firma AGN Bau, die im Schramberger Majolika Firmenpark (SMF) zu finden ist. In der Bahnhofstraße (bei der Post) hat die erste AGN-Verkaufsstelle Deutschlands eröffnet. Seit mehr als zehn Jahren ist Ion Bojescu ein zuverlässiger und gefragter Partner für Handwerksbetriebe, wenn es um Außen- und Innenwände sowie Fließen geht. „Da auch immer mehr private Bauherren unsere Eigenprodukte nutzen, haben wir uns entschlossen, auch ihnen unsere Expertise zur Verfügung zu stellen“, erläutert der Unternehmer, der bereits seit Jahren in Dornhan und Aldingen Lagerfläche besitzt. „Die Dekorputze sind vielfältig einsetzbar und können sogar die Wandfließen im Bäderbereich ersetzen“, so Ion Bajescu. Was mit ihnen alles möglich ist, soll ab August auch in speziellen Schulungen gezeigt werden.