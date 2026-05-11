Maja macht den Anfang: Erstes Baby in Nagold macht Neustart perfekt

Am Tag der Neueröffnung der Geburtshilfe am Nagolder Krankenhaus hat mit der kleinen Maja das erste echte Nagolder Baby seit langem das Licht der Welt erblickt.
Mit der Verlagerung der Frauenheilkunde und Geburtshilfe vom bisherigen Standort Herrenberg nach Nagold ist am 7. Mai direkt neues Leben eingezogen: Nur wenige Stunden nach dem erfolgreichen Umzug erblickte dort die kleine Maja als erstes Baby das Licht der Welt. Für den Standort Nagold ist dies ein ganz besonderer Moment – denn erstmals seit 2013 wurde damit wieder ein Kind in einer Nagolder Geburtshilfe geboren. Das meldet der Klinikverbund Südwest.