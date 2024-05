1 Bei dem Unfall waren 29 Menschen verletzt worden. Foto: dpa/Gudrun Gehr

Nach dem Unfall mit dem Anhänger eines Maiwagens in Baden-Württemberg hat die Polizei Einzelheiten veröffentlicht. Demnach fuhr das Gespann in eine Straße ein. Wegen des Quergefälles und der Beladung des Anhängers sei dieser umgekippt









Nach dem schweren Unfall mit dem Anhänger eines sogenannten Maiwagens in Baden-Württemberg hat die Polizei in Freiburg am Donnerstag Einzelheiten zum Unfallgeschehen veröffentlicht. Demnach fuhr das Gespann am Mittwochmittag langsam nach links in eine Straße in Kandern ein. Wegen des dortigen Quergefälles von neun Prozent nach rechts und der Beladung und Besetzung des Anhängers sei dieser umgekippt.