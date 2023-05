Viele Spaziergänger und Autofahrer sind am 1. Mai stehen geblieben, um sich das Kunstwerk mit lebenden Geißen zu betrachten und die Reime auf den Tafeln zu lesen. Zu sehen war es an einer Kreuzung zwischen Schwarzenberg und Bieselsberg.

Die heimlichen Künstler und Dichter gaben sich große Mühe. Auf die Schippe nahmen sie die Diskussionen, die es im Ort und in der ganzen Welt in den vergangenen Wochen und Monaten gegeben hat.

Nicht fehlen durfte die Diskussion um den Funkmast. Die Witzbolde stellten einen Mast auf und befestigten daran ein Schild mit folgender Aufschrift: „ 5 G in Bieselsberg: Gaisen, Gas (Bio), Glasfaser, Geschwindigkeitsbeschränkung, G-Punkt.“ Wie fortschrittlich die Bieselsberger sind, sollte folgender Reim verdeutlichen: „Liebe Leut’ kommt von weit her gereist, zu bestaunen den Bieselsberger Erfindergeist, fortschrittlich und ungeniert, haben wir schon vieles etabliert. Nehmen Nachhaltigkeit beim Wort, so haben wir bereits 5G im Ort. Ob Menschen, ob Tier, jeder leistet seinen Beitrag hier. So erreichen wir mit nicht sehr viel unser aller Klimaziel. Jeder schreit’s hinaus, der kleinste Zwerg: 5 Gaisen für Bieselsberg.“

Auf der Wiese an der betreffenden Kurve weideten Geißen. Damit sie nicht ausbüxten und den Straßenverkehr gefährdeten, war das Gelände mit einem provisorischen Zaun umgeben. Die Tiere hatten sogar einen kleinen Stall mit Solaranlage und einen Eimer mit Wasser zur Verfügung. Da es mit dem Erdgas aus Putins Russland vorbei ist, sollen stattdessen die Geißen für Biogas sorgen.

Letzte Telefonzelle vor New York

An einer gelben Telefonzelle wurde gewarnt: „Achtung: letzte Telefonzelle vor New York.“ Der Sinn der Telefonzelle erschloss sich aus diesem Vers: „Ist der Akku wieder leer, im Display keine Balken mehr, dass Du dringend sprechen musst, komm zu diesem Platze her, nimm den Hörer bitte sehr. Aus diesem Grund zu dieser heut’gen Stunde, entsteht an Ort und Stelle die erste Flurfunkzelle.“

Auf einem Schild wurde mit einem Pfeil auf den G-Punkt hingewiesen. An einem Galgen hing ein röhrenförmiger Netzbehälter. In der Nähe stand ein Pfosten mit dem Reim: „1000 Jahr zogen durch das Land; ein Geheimnis, das noch keiner fand. Bis vor kurzem unentdeckt – war er doch so gut versteckt. In den frühen Morgenstunden ward er nun gefunden. Von Bieselsberger Pionieren – Sie finden ihn – auf allen Vieren!“.

Außerdem freuten sich die unbekannten Künstler, dass endlich Glasfaser nach Bieselsberg kam. An einem aufgebockten Strang hingen drei Bierkrüge – auf dem Boden lagen zwei Bierflaschen. Auf einem Schild feierten die Dichter das schnelle Internet mit folgendem Reim: „Liegst Du nachts allein im Bett, stöberst so durchs Internet, surfst auf Wellen hin und her, da fällt das Leben gar nicht schwer. Bist vielleicht nicht grad der Hellste, immerhin im Netz der Allerschnellste. Dieses Geschwindigkeitserlebnis ist von langen Vorarbeiten das Ergebnis. Es geht voran im ganzen Land, das Glasfaser auch in Bieselsberg den Einzug fand.“

Der Schilderwald und die vielen Diskussionen um Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden mit folgendem Reim auf die Schippe genommen: „In Bieselsberg ist’s so schön – hier kann man verweilen, drum sollt Ihr nicht so hurtig eilen. Geht runter vom Pedal hingegen; und fahrt stets sicher auf allen Wegen. Trotzdem wird’s unmöglich bald; dieser ganze Schilderwald. Denn keiner Weiß zum Schluss, was er wirklich fahren muss.“ An Straßenrand wurden Verkehrszeichen mit Tempo 27, 40,30, 50 und 36 aufgestellt. Die Klimakleber bekamen mit folgendem Reim ihr Fett weg: „In Bieselsberg gibt’s viele Eber, zum Glück noch keine Klimakleber.“