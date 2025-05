Wird Bach-Altenberg oder gar ganz Rötenberg zu Gotham-City? Zumindest einen „Fledermausturm“ wird es dort geben, wie Bürgermeister Michael Lehrer weiß. Und auf diesen spielt auch ein kleiner Maischerz in diesem Bereich an.

„Die Gemeinde wird das Transformatorenhaus im nächsten Jahr zu einem ’Bat-Tower’ umbauen“, sagt Michael Lehrer. „Wir müssen im Rahmen des ökologischen Ausgleichs für das Baugebiet Ortsmitte Rötenberg Ausweichquartiere für Fledermäuse und Vögel schaffen und das machen wir an und in dem Turm. Es werden neun Fledermauskästen an und in den Turm gehängt und viele Nisthilfen außen angebracht.“

Damit die Gemeinde dies und weiteres bezahlen kann, hat jemand einen „Sack mit Geld“ vor der Ortsverwaltung Rötenberg abgelegt. Damit soll die Grundsteuer des Betreffenden wohl in Bar beglichen werden. Dabei steht „MAIne MAInung“ und das Kassenzeichen 01815/007 sowie „GeMAInheit“.

Auf eine mögliche Vermehrung von Narrenzünften in dem einst einmal fasnetsfreien, evangelischen Dorf Rötenberg könnte ein Hinweis am Ortsschild deuten: „Achtung ganzjähriges Narrentreiben“ steht auf einem am 1. Mai hinzugekommenen Zusatzschildchen.

Blitzer abgeklebt

Und nachdem es vor Aufstellung des „Blitzers“ in der Sulgener Straße in Aichhalden bereits einen Scherz mit einem eigens gebauten Gerät gegeben hatte, das dann doch auch einige Autofahrer „erschreckt“ hatte, war wohl in diesem Jahr jemand der echte und funktionierende „Blitzer“ ein Dorn im Auge. Er wurde in Fahrtrichtung Dorf mit einem Pappstück zugeklebt.

Mit Toilettenpapier dekoriert

Etwas „Dekoration“ gab es in der Freinacht im Schramberger Stadtteil Waldmössingen. Dort wurde unter anderem eine Bushaltestelle mit Toilettenpapier bedacht und die Blumendekoration mit Buchsbaum am Kreisel erhielt eine schöne Schleife.