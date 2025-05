Auch in diesem Jahr waren in der Nacht auf den 1. Mai diverse Scherzbolde in der Region unterwegs, um das Ortsgeschehen gekonnt auf die Schippe zu nehmen. Witzig, kreativ und originell - wir haben einige Maischerze zusammengetragen.

„‘S goht dagega“, heißt es in den Hochburgen der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet seit Aschermittwoch. Und gerne verkürzt man die Wartezeit auf das nächste Hochfest durch kleine Aufmerksamkeiten, wenn sich ein Anlass bietet.

Der 1. Mai ist zumindest formal so ein Datum. Und so ist in Rottweil das Maibäumchen eines „Rösslemanns“ eben nicht mit bunten Schleifchen geschmückt, sondern mit Gänsefedern. An Fastnacht tragen die Rottweiler „Rössle“ es als Kopfputz – doch nicht lange, denn die Rössle-Treiber versuchen, mit gezielten Peitschenstreichen dem Rössle die Feder vom Kopf zu schlagen.

Viel Recherche in Beffendorf

Im Oberndorfer Höhenstadtteil Beffendorf hat sich jemand nicht nur gestalterisch viel Mühe gegeben, sondern auch Zeit in Recherche gesteckt, um Mitbürger und Gäste rundum informiert zu halten: Vor dem Rathaus findet sich am 1. Mai ein Wegweiser zur Dorf- und Vereinslandschaft. Sogar die anstehenden Jubiläen sind berücksichtigt.

Burg Hohenzollern gehört jetzt zu Hechingen

Die Stadt Hechingen hat die Burg Hohenzollern übernommen. Das vermittelt ein Schild an der Auffahrt hinauf zur Burg. Das Wahrzeichen der Region, Stammsitz des preußischen Königshauses, steht eigentlich auf Gemarkung Bisingen-Zimmern. Bislang Unbekannte haben das Schild für einen Maischerz überklebt.

Häkel-Pullover für Bäume in Zimmern

Einen besonders netten Maischerz gab es am Dorfplatz in Zimmern ob Rottweil. Dort haben einige Bäume bunt gehäkelte Pullover bekommen, die jetzt für ein farbenprächtiges Bild sorgen. Da hat sich offenbar jemand sehr viel Mühe gemacht, um den sonst recht farblosen Platz etwas aufzuhübschen.

Gute Ideen rund um Aichhalden

Deutlich weniger Maischerze als in früheren Jahren waren im Bereich im Schramberg zu sehen – doch vor allem im Aichhalder Ortsteil Rötenberg gibt es immer wieder gute Ideen.

Wird Bach-Altenberg oder gar ganz Rötenberg zu Gotham-City? Ein kleiner Maischerz spielt auf den dort geplanten Fledermausturm an. Damit die Gemeinde dies und weiteres bezahlen kann, hat jemand einen „Sack mit Geld“ vor der Ortsverwaltung Rötenberg abgelegt. Damit soll die Grundsteuer des Betreffenden wohl in Bar beglichen werden. Dabei steht „MAIne MAInung“ und das Kassenzeichen 01815/007 sowie „GeMAInheit“.

Und nachdem es vor Aufstellung des „Blitzers“ in der Sulgener Straße in Aichhalden bereits einen Scherz mit einem eigens gebauten Gerät gegeben hatte, das dann doch auch einige Autofahrer „erschreckt“ hatte, war wohl in diesem Jahr jemand der echte und funktionierende „Blitzer“ ein Dorn im Auge. Er wurde in Fahrtrichtung Dorf mit einem Pappstück zugeklebt.