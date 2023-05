Allerhand Scherzbolde waren in der Nacht auf den 1. Mai wieder unterwegs und haben ihre lustigen Spuren hinterlassen. Wir haben uns in der Region umgesehen.

Maischerze haben eine lange Tradition und werden in der Region weiterhin mit Freude begangen. Solange dadurch kein Schaden entsteht, freut sich die Bevölkerung, wenn sie in ihren Gemeinden und Dörfern etwas zum Schmunzeln entdeckt.

Auch 2023 haben sich die Scherzbolde in der Nacht auf den 1. Mai herumgetrieben und lustige Spuren hinterlassen. Wir geben im Folgenden einen Überblick.

Mini-Gartenschau in Horb-Leidringen

In Rosenfeld-Leidringen war die Überraschung groß: Die Mini-Gartenschau war dort augenscheinlich am Morgen eröffnet worden, mit dazu gehöriger Bänkle-Tour. Die unbekannten Erschaffer führen die Besucher mit einem Blumenweg quer durch Leidringen. An verschiedenen Stationen können tolle Kunstwerke betrachtet werden und das sogar bei freiem Eintritt! Darüber freut sich nicht nur Ortsvorsteher Horst Lehmann: „Man freut sich bereits jedes Jahr im Voraus auf die kreativen Maischerze“, erklärt er.

Frei zugänglich auch ohne Dauerkarte: die Mini-Gartenschau in Leidringen. Foto: Lehmann

Bei Horb steht der „Mount Rexingen“

In Rexingen wurde der Berg aus den Überresten des Gasthauses Sonne in der Mainacht mittels eines Gipfelkreuzes getauft. Auf dem nahe gelegenen Gartengrundstück des ehemaligen Gasthauses wurde der Bauschutt zwischengelagert, der teilweise als Auffüllmaterial für den Neubau des geplanten Mehrfamilienhauses dienen soll. Da sich bekanntlich auch mit Dreck Geld machen lässt, soll die neue Attraktion nun vermutlich den Tourismus in Rexingen ankurbeln.

Der „Mount Rexingen“ erhebt sich mitten im Ort. Foto: Wagner

Fuß vom Gas in Horb-Nordstetten

Nicht ganz ohne dagegen war ein Maischerz in Horb-Nordstetten: Dort wurde das Tempo-30-Schild in der Ritterschaftsstraße in ein 80er-Schild verwandelt. Hoffentlich hat sich da niemand verguckt und frohgemut Gas gegeben.

Leidiges Thema: Verkehrskonzept in Donaueschingen

In Allmendshofen bei Donaueschingen machte man sich so seine Gedanken übers künftige ’Eschinger Verkehrskonzept und beschloss: Hier bleibt alles beim Alten.

Das Allmendshofer Statement zum Verkehrskonzept: „Mir lond’s, wiä’s isch!“ Foto: Teubert

Klopapier, Maibäume und (k)ein Blitzer in Schramberg

Wahrscheinlich durch das Wetter bedingt und die Lage des Feiertags an einem Montag waren im Bereich um Schramberg am Sonntagmorgen deutlich weniger Maischerze zu sehen als üblich: Nur an wenigen Zäunen oder Autos waren die üblichen Toilettenpapierschlangen zu finden. Aber ganz ausgestorben ist auch der Brauch eines geschmückten Maibaums, der der Liebsten vor das Haus gestellt wird, dann doch nicht.

In Rötenberg-Bach-Altenberg wurde dieser Maibaum „gesteckt“. Foto: Wagner

Mit einem Streich haben Unbekannte auf der Landesstraße in Heiligenbronn bei Schramberg in der Mainacht ein Problem beseitigt: Der Blitzer, der zu nahe am Ortsschild stand, wurde einfach zugeklebt.

In Heiligenbronn wurde am 1. Mai erst mal niemand mehr geblitzt. Foto: Wagner

Bergbahnen und teure Parplätze in Albstadt

Kreativ waren die Witzbolde auch im Albstädter Raum unterwegs. So wurde in Burgfelden kurzerhand eine „Bergbahn“ ins Leben gerufen – selbstverständlich mit Berg- und Talstation.

Der neue Bergbahn in Burgfelden. Foto: Nölke

Weniger gefreut haben dürften sich die Besucher des „Stich“ zwischen Bisingen und Onstmettingen, denn dort soll das Parken für „Touris“ ab sofort 10 D-Mark kosten.

Zehn Mark kostet das Parken am Stich – natürlich nur für „Touris“. Foto: Nölke

Auch die Lautlinger dürften sich gefreut haben, denn in der Mainacht bekam ihr Schloss nun endlich eine Schranke.