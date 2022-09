1 Sandra Maischberger empfängt zwei Mal die Woche Gäste in ihrer Talkshow. Foto: dpa/Thomas Kierok

In der Talkshow von Sandra Maischberger geht es an diesem Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD um die Energiekrise in Deutschland. Dabei steht die Frage, ob zwei Atomkraftwerke als Notreserve einen Blackout verhindern können, im Zentrum der Diskussionen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezweifelt dies. Er plädiert für eine längere AKW-Laufzeit.

Darum geht es abseits des Ukraine-Krieges

Außerdem ist der Astronaut Matthias Maurer zu Gast bei Sandra Maischberger. Maurer war der zwölfte Deutsche im All, der Zweite in der ISS – jetzt will er als erster Deutscher auf den Mond. Im Weltall hat er zusammen mit seinen russischen Crewmitgliedern den Ausbruch des Ukraine-Krieges erlebt. Seit Mai ist Matthias Maurer wieder auf der Erde - und hat sein nächstes Reiseziel fest im Blick.

Über all dies diskutiert Sandra Maischberger mit folgenden Gästen:

• Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

• Matthias Maurer, ESA-Astronaut

• Vassili Golod, Ukraine-Korrespondent der ARD

• Mariam Lau, ZEIT-Journalistin

• Hubertus Meyer-Burckhardt, Moderator, TV-Produzent und Autor

Seit Anfang Mai debattiert Sandra Maischberger zusätzlich zum Mittwoch auch am Dienstag mit ihren Gästen.