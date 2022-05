Das sind die Gäste und Themen am 4. Mai

„maischberger“ in der ARD

1 Sandra Maischberger empfängt ab 3. Mai zwei Mal die Woche Gäste in ihrer Talkshow. (Archivbild) Foto: dpa/Thomas Kierok

Seit dem 3. Mai empfängt Sandra Maischberger dienstags und mittwochs Gäste in ihrer Talkshow. Am Mittwoch ist unter anderem der US-Chefvirologe Anthony Fauci zu Gast. Wer außerdem eingeladen ist und welche Themen auf dem Plan stehen, erfahren Sie hier.















Aus eins mach zwei: Ab dem 3. Mai ist die Polit-Talkerin Sandra Maischberger nicht nur mittwochs bei der ARD auf Sendung sondern auch schon dienstags. Und einen neuen Titel bekommt die Talkshow auch – aus „maischberger. die woche“ wird „maischberger“. Die Runde beginnt an beiden Tagen direkt nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr.

Am heutigen Mittwoch, 4. Mai, geht es in der Talkshow auch wieder um den Krieg an der Ukraine und dabei insbesondere um die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland und das geplante Ölembargo gegen Russland. Außerdem wird über das Coronavirus diskutiert. Dabei blickt Sandra Maischberger gemeinsam mit ihren Gästen nach China und fragt, wann wir die Pandemie überwunden haben.

Sandra Maischberger empfängt folgende Gäste:

Cem Özdemir (B‘90/Die Grünen), Bundeslandwirtschaftsminister

(B‘90/Die Grünen), Bundeslandwirtschaftsminister Dr. Anthony Fauci , Virologe und Berater der US-Regierung

, Virologe und Berater der US-Regierung Dr. Frank Ulrich Montgomery , Vorsitzender des Weltärztebundes

, Vorsitzender des Weltärztebundes Theo Koll , Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios

, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Hannah Bethke , Journalistin, „Neue Zürcher Zeitung“

, Journalistin, „Neue Zürcher Zeitung“ Sascha Lobo (Kolumnist und Autor)

Seit 2003 empfängt Sandra Maischberger in ihrer Talkshow Gäste aus Politik und Gesellschaft. Seit gut zwei Jahren wird dabei nicht mehr zwingend nur über ein einzelnes Thema diskutiert, sondern über mehrere aktuelle Fragestellungen.