In der Talkshow von Sandra Maischberger geht es an diesem Dienstag ab 22.50 Uhr in der ARD erneut um den Ukraine-Krieg und dabei vor allem um die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei stehen folgende Fragen im Zentrum der Diskussion: Wo bleibt die angekündigte „Zeitenwende“? Kann er auf dem EU-Sondergipfel das Vertrauen der Verbündeten zurückgewinnen? Dazu im Gespräch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil.

Darum geht es abseits des Ukraine-Kriegs

Außerdem Thema am heutigen Abend: Affenpocken-Infektionen in Europa. Warum breitet sich der Erreger plötzlich weltweit aus? Was bedeutet dieser Virus-Ausbruch für künftige Pandemien? Im Studio der Zoonosen-Forscher und Experte der WHO Fabian Leendertz.

Der dritte Themenkomplex dreht sich um den Tankrabatt, der ab Mittwoch gilt. Wird die Maßnahme den Benzinpreis dauerhaft senken? Wer profitiert von der Steuersenkung?

Über all dies diskutiert Sandra Maischberger mit folgenden Gästen:

Lars Klingbeil , SPD-Parteivorsitzender

, SPD-Parteivorsitzender Fabian Leendertz , Zoonosen-Forscher und Experte der WHO

, Zoonosen-Forscher und Experte der WHO Ranga Yogeshwar , Wissenschaftsjournalist

, Wissenschaftsjournalist Hannah Bethke , Journalistin und Politikwissenschaftlerin

, Journalistin und Politikwissenschaftlerin Jan Fleischhauer, „Focus“-Journalist

Seit Anfang Mai debattiert Sandra Maischberger zusätzlich zum Mittwoch auch am Dienstag mit ihren Gästen.