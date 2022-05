Das sind die Gäste und Themen am 24. Mai

Ab 22.50 Uhr geht es in der Talkshow von Sandra Maischberger an diesem Dienstag erneut um den Ukraine-Krieg, denn im Hinblick auf die Waffenlieferungen aus Deutschland läuft nicht immer alles reibungslos. Welche Probleme gibt es bei der Lieferung? Diesem Thema will die Moderatorin ebenso nachgehen, wie der Frage, ob die Bundesregierung genug tut, um den Verteidigungskampf der Ukrainer gegen Russland zu unterstützen.

Darum geht es abseits des Ukraine-Kriegs

Außerdem Thema am heutigen Abend: Kurt Krömer, der seine Depression über Jahre verheimlichte. Nun ist sein autobiografisches Buch ein Bestseller. Was die Depression mit ihm machte und wie er sie bekämpfte, darum soll es in der Sendung gehen.

Der dritte Themenkomplex dreht sich um den Rückzug von Gerhard Schröder. Wochenlang stand der ehemalige Bundeskanzlerim Fokus der Öffentlichkeit, nun gibt er den Posten als Aufsichtsratschef bei Rosneft auf. Zu spät?

Über all dies diskutiert Sandra Maischberger mit folgenden Gästen:

Norbert Röttgen, CDU-Politiker

CDU-Politiker Ralf Stegner , SPD-Politiker

, SPD-Politiker Kurt Krömer, Komiker und Autor

Komiker und Autor Florian Schroeder, Kabarettist und Moderator

Kabarettist und Moderator Anna Mayr , „Zeit“-Journalistin

, „Zeit“-Journalistin Christoph Schwennicke, Journalist

Seit Anfang Mai debattiert Sandra Maischberger zusätzlich zum Mittwoch auch am Dienstag mit ihren Gästen.