Das sind die Gäste und Themen am 21. März

„maischberger“ in der ARD

1 Sandra Maischberger diskutiert am Dienstag wieder mit ihren Gästen. Foto: dpa/Thomas Kierok

Sandra Maischberger lädt für den 21. März wieder einige Gäste zu ihrer Talkshow in der ARD ein. Welche das sind und was diskutiert wird, erfahren Sie hier.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der ARD-Talkshow „maischberger“ geht es am Dienstag um die Geschehnisse außerhalb der Landesgrenzen und was diese für Deutschland bedeuten. Los geht es um 22.50 Uhr.

Moderatorin Sandra Maischberger begrüßt zum Hauptthema Roderich Kiesewetter, den Bundestagsabgeordneten der CDU und Oskar Lafontaine, den ehemaligen Parteichef der Linken und der SPD. Dabei geht es um die Reise von Xi Jinping zu Wladimir Putin nach Moskau und der Bedeutung des Treffens für Europa.

So ist die Lage der Banken in Europa

Des Weiteren diskutiert die Moderatorin mit Hans-Werner Sinn, dem langjährigen Präsidenten des Instituts für Wirtschaftsordnung. Das Gespräch dreht sich um die Rettung der Schweizer Großbank Credit Suisse und die Frage, ob Europa die nächste Bankenkrise droht.

Folgende Gäste sind im Studio:

Oskar Lafontaine, ehemaliger Parteichef der Linken und der SPD

Roderich Kiesewetter (CDU), Bundestagsabgeordneter

Hans-Werner Sinn, Wirtschaftswissenschaftler

Walter Sittler, Schauspieler

Claudia Kade, „Die Welt“-Journalistin

Ulf Röller, ZDF-Korrespondent für Ostasien