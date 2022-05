1 Sandra Maischberger empfängt zwei Mal die Woche Gäste in ihrer Talkshow. (Archivbild) Foto: dpa/Thomas Kierok

Seit dem 3. Mai empfängt Sandra Maischberger dienstags und mittwochs Gäste in ihrer Talkshow. Wer am Dienstag, 10. Mai, zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Aus eins mach zwei: Ab dem 3. Mai ist die Polit-Talkerin Sandra Maischberger nicht nur mittwochs bei der ARD auf Sendung sondern auch schon dienstags. Und einen neuen Titel bekommt die Talkshow auch – aus „maischberger. die woche“ wird „maischberger“. Die Runde beginnt an beiden Tagen direkt nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr in der ARD.

Am heutigen Dienstag, 10. Mai, geht es in der Talkshow auch wieder um den Krieg in der Ukraine und dabei insbesondere wie schlagkräftig Russland wirklich ist. Außerdem wird über das Coronavirus diskutiert und ob sich die Lage im Herbst wieder verschärft. Auch die Fernsehansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz wird Thema in der Sendung sein.

Sandra Maischberger empfängt folgende Gäste:

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister

Peter Ganea, deutscher Universitätsprofessor aus Shanghai

Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter Deutschlands in Moskau

Ingo Zamperoni, ARD-Tagesthemen-Moderator

Ulrike Herrmann, „taz"-Journalistin

, „taz“-Journalistin Livia Gerster, Politikredakteurin der „FAS“

Seit 2003 empfängt Sandra Maischberger in ihrer Talkshow Gäste aus Politik und Gesellschaft. Seit gut zwei Jahren wird dabei nicht mehr zwingend nur über ein einzelnes Thema diskutiert, sondern über mehrere aktuelle Fragestellungen.