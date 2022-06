1 Sandra Maischberger diskutiert am Mittwoch wieder mit ihren Gästen. (Archivbild) Foto: dpa/Thomas Kierok

In der Talkshow von Sandra Maischberger geht es an diesem Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD um das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro, das die Ampel gemeinsam mit der Union frei gemacht hat. Dabei steht die Frage, ob wir die Welt durch Aufrüsten sicherer machen, im Zentrum der Diskussion.

Darum geht es abseits des Bundeswehr-Sondervermögens

Außerdem ist der Star-Geiger David Garrett zu Gast bei Sandra Maischberger. Im Interview spricht er über Leistungsdruck im Kindesalter, Auftritte vor US-Präsident Barack Obama und Queen Elisabeth II. sowie über die Verantwortung von Künstlern in Kriegszeiten.

Über all dies diskutiert Sandra Maischberger mit folgenden Gästen:

Anton Hofreiter (B'90/Die Grünen), Politiker

Janine Wissler (Die Linke), Politikerin

David Garrett, Star-Geiger

Markus Feldenkirchen, „Spiegel"-Autor

Sonia Mikich, Journalistin und TV-Moderatorin

, Journalistin und TV-Moderatorin Rainer Hank, „FAS“-Wirtschaftsjournalist

Seit Anfang Mai debattiert Sandra Maischberger zusätzlich zum Mittwoch auch am Dienstag mit ihren Gästen.