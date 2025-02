Mainz II – FC 08 Villingen – die Aufstellung: Eine Überraschung, der Sökler-Ersatz und Platzverweis-Flut im SBFV-Pokal

Mainzer Bruchwegstadion, kurz nach 13.30 Uhr am Sonntag (14 Uhr, wir streamen live) – die Aufstellungen sind da. Bei den Gästen aus Villingen gibt es Überraschungen. Die Regionalliga-Konkurrenz hat am Samstag vorgelegt. Im SBFV-Pokal geht es zwischen Oberachern und Türk. Singen heiß her.