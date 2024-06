1 Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte ein Auto mit einem Baum. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Ein Auto prallt am am Freitag gegen einen Baum. Der Fahrer stirbt noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.









Ein Autofahrer ist aus zunächst unbekannter Ursache in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) mit dem Wagen nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erlag der 62-Jährige noch vor Ort am Freitagnachmittag seinen Verletzungen.