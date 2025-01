Main-Tauber-Kreis: Baggerfahrt: Täter stritt mit Ex-Chef über Lohn

Explodierter Tesla Cybertruck in Las Vegas Tatverdächtiger war in Deutschland stationiert – Spur führt nach Böblingen

Ein Elektroauto explodiert vor dem Trump-Hotel in Las Vegas. Nach und nach werden neue Details zu dem Fall bekannt. Der mutmaßliche Täter war wohl in einer Special Forces Gruppe, die teils auch in der Panzerkaserne in Böblingen stationiert ist.