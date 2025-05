Maimarkt in Leidringen: Das wechselhafte Wetter trübt die Marktlust ein wenig

1 Beim Maimarkt gibt es allerlei verschiedene Waren zu kaufen. Foto: Marschal

Trotz wechselhaften Wetters war der Maimarkt am Donnerstag in Leidringen gut besucht – wenn auch nicht so üppig wie bei Sonnenschein.









Wenn in Leidringen Markt ist, dann ist der ganze Ort auf den Beinen – und nicht nur der. Es wird schwierig in den Straßen des knapp 1000-Seelen-Orts einen Parkplatz zu finden, denn der Markt hat eine Strahlkraft weit über Leidringen hinaus. Das zeigen auch die Kennzeichen der Autos, die sich Stoßstange an Stoßstange in den Wohngebieten stapeln: BL, RW, FDS, HCH, HOR.