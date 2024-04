1 Beim Maimarkt an der Lauchert punktet auch der Dorfanger. Foto: Pfister

Der Markt am 1. Mai in Stetten ist seit dem Jahr 2009 ein Besuchermagnet. Ortsvorsteher a.D. Johann Locher erinnert sich an den allerersten und plauderte mit der Redaktion aus dem historischen Nähkästchen.









Für die Obere Alb in Burladingen war es eine rege Zeit gewesen. Die Hörschwager hatten mit viel Eigenarbeit und in vielen Stunden des Schuftens gerade ihr schmuckes Bürgerhaus gebaut und fertiggestellt. Der Themenwanderweg entlang der Lauchert entstand und in Stetten trieben Ehrenamtliche die Gestaltung des hübschen Dorfangers voran.