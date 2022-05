Maimärkt in Leidringen

3 Traditionell gut besucht sind die Krämermärkte in Leidringen. Foto: Visel

Auch beim Maimärkt am Donnerstag in Leidringen hat wieder ein Riesenandrang geherrscht. Zahlreiche Marktstände waren aufgebaut.















Link kopiert

Rosenfeld-Leidringen - Kleider, Textilien aller Art, Schuhe, Schmuck, Werkzeuge, Haushaltswaren, Käse, Wurst und Gemüse sowie viele andere Dinge für den täglichen Bedarf hat es am Donnerstag beim traditionellen Maimarkt in Leidringen an zrund 80 Verkaufsständen gegeben.

Straßen zugeparkt

Schon am Vormittag waren die Straßen in dem Rosenfelder Teilort bei Kaiserwetter dicht zugeparkt. Die Besucher kamen nach der Corona-Pause nicht nur aus der näheren Umgebung, wie die Autokennzeichen aus Rottweil, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen und Tübingen zeigten.

Imbissstände dicht umlagert

Auch wer Hunger und Durst hatte, brauchte nicht unversehener Dinge wieder nach Hause zu gehen. Zwar wurde bei der "Sonne" nicht bewirtet, gleichwohl waren einige Imbissstände geöffnet, die stets dicht umlagert waren, und auch die örtliche Pizzeria hatte geöffnet.

Viele nützliche Dinge

Die traditionellen Krämermärkte in Leidringen sind stets ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Dort trifft man Freunde und Bekannte, hält ein Schwätzchen, sitzt zusammen und findet an den Ständen der Marktbeschicker, von denen viele schon seit Jahren immer wieder kommen, zahlreiche gut zu gebrauchende Dinge für Haus und Hof.