Mailand: Fahrer von Unglücks-Tram soll am Handy gewesen sein

Kurz nach dem Ende von Winter-Olympia kamen zwei Menschen ums Leben. Mehr als 50 wurden verletzt. Nun kommt heraus, dass der Fahrer telefoniert haben soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Mailand - Der Verdacht nach einem schweren Straßenbahn-Unglück in Mailand mit zwei Toten und mehr als 50 Verletzten richtet sich zunehmend gegen den Fahrer. Der 61-Jährige soll bis kurz zuvor am Handy gewesen sein, wie mehrere italienische Tageszeitungen aus den Ermittlungen berichteten. Er selbst hatte nach dem Unglück angegeben, sich unwohl gefühlt zu haben. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.