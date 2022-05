14 Bei Mc Sunday ist das Festzelt gut gefüllt. Foto: Baiker

Volksfeststimmung pur in Wiesenstetten: Am Freitag und Samstag brachten die Party-Bands Allgäupower, Mc Sunday und Desert Reception die Besucher zum Tanzen.















Empfingen-Wiesenstetten - Mit der Band Allgäupower hatte der Musikverein Wiesenstetten die richtige Wahl getroffen, um gleich am ersten Abend des Maifestes eine echte Volksfestgaudi in das Festzelt zu zaubern. Viele, vor allem junge Leute, waren gekommen, um mit ihrem Outfit, in Dirndl oder Lederhosen, zu zeigen, dass alle eine echte Volksfest-Party erleben wollen.

Die Band Allgäu-Power startete um 21 Uhr und wollte bis 1.30 Uhr powern, so deren Band-Leader. Hatten sie selbst doch auch einen gewissen Nachholbedarf – einfach Spaß pur, Spaß ohne Ende. Mit ihren kräftigen Stimmen heizten sie gekonnt ein.

Weitgehend ohne elektrische Instrumente

Seit 1998 gibt es Allgäupower. Reiner Kreit ist seit Beginn dabei. Die anderen Bandmitglieder kamen später hinzu. Querbeet spielen sie alles. Für sie eine Besonderheit, sie kommen weitgehend ohne elektrische Instrumente, so ein Keyboard aus, nur die Elektro-Gitarre ist dabei. Ihre Hauptinstrumente sind das Schlagzeug, die Posaune und das Steirische Akkordeon, nicht zu vergessen ihre kräftigen und lautstarken Stimmen.

Vor der Corona-Pandemie hatten sie 70 Auftritte im Jahr, zur Zeit sind es circa 40. Aber es werden wieder sicherlich mehr. Die früheren Berufsmusiker gingen zurück in ihre gelernten Berufe, wobei aber auch Musiklehrer dabei sind. Auftritte haben sie in der Schweiz, Niederlande, auch auf dem Cannstatter Wasen. In ihrem Schlepptau auf der Bühne haben sie eine Power-Bar, zu der sie immer wieder junge Frauen einladen, denen sie gerne einen Cocktail servieren.

Musikverein ist zufrieden

David Fischer, Vorsitzender des MV Wiesenstetten, zeigte sich mit dem Verlauf dieses Abends, auch mit der Anzahl der Gäste, sehr zufrieden.

Tag zwei des Wiesenstetter Maifestes: Eine Partynacht war angesagt, dies mit der Vorband Desert Reception und anschließend mit Mc Sunday. Nach zwei Jahren Festabstinenz war für ein volles Festzelt das doch für viele überraschende Comeback von Mc Sunday eine Wohltat, wieder so intensiv rocken zu dürfen, dass es das Festzelt zum "kochen" brachte.

Als der Schwabo-Mitarbeiter gegen 21 Uhr das Festzelt betreten wollte, gab es bedingt durch die lange Schlange an der Kasse kaum ein Vorwärtskommen und auch im Zelt stand alles dicht gedrängt. Ein Parkplatz in der näheren Umgebung war auch kaum mehr zu finden. Man musste buchstäblich gut zu Fuß sein. "Endlich sind sie wieder da", so dachten wohl viele Rockfans über Mc Sunday.

Vorband Desert Reception aus Horb

Um das Publikum bereits vorab kräftig einzuheizen, trat als Vorband Desert Reception aus Horb auf. Es sind vier Bandmitglieder, die man ungern ohne Zugaben gehen ließ, um Mc Sunday Platz zu machen. Seit drei Jahren musizieren sie gemeinsam. Die Band setzt sich zusammen aus David, Jonas, Luca und Joshua. Alle Jungs kommen aus Horb und Umgebung. Im Repertoire findet man Coversongs von Aerosmith, Red Hot Chilli Peppers, Pixies, Pink Floyd und vielen mehr.

Ein "Heimspiel" für Mc Sunday

Dann endlich um 21.30 Uhr waren sie da, die acht Mitglieder der Band Mc Sunday. Viele Gäste erinnern sich noch an das Maifest 2017, als Mc Sunday ihr Abschiedskonzert in Wiesenstetten gaben. Sie hatten doch dort ihr Heimspiel. Jetzt nach fünfjähriger Pause feierten sie ihr Comeback beim Maifest in Wiesenstetten, dies gleich mit einem brachialen Erfolg, war doch das Festzelt gerammelt voll.

Bleibt es bei diesem einen Termin oder steigt Mc Sunday wieder voll ein? Diese Frage ist noch offen.