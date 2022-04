2 Die Band McSunday feiert dieses Jahr beim Maifest in Wiesenstetten ihr Comeback in Originalbesetzung. (Archivfoto) Foto: Baiker

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist es endlich wieder soweit: Der Musikverein Wiesenstetten feiert vom Freitag, 29. April, bis Montag, 2. Mai, wieder sein legendäres Maifest auf dem Festplatz an der Bittelbronner Straße.















Empfingen-Wiesenstetten - Am Freitag, 29. April, beginnt das Wiesenstetter Maifest mit einer "Volksfestgaudi". Für Stimmung im beheizten Festzelt sorgt an dem Abend die Band AllgäuPower. Durch ihre langjährige Erfahrung auf dem Cannstatter Wasen, der Münchner Wiesn und vielen anderen namhaften Volksfesten verstehen es die Musiker, das Publikum zu unterhalten. "Gerne in Dirndl und Lederhosen gekleidet, erwartet die Besucher nach der langen, pandemiebedingten Abstinenz endlich wieder ein Fest im Bierzelt mit allem, was dazugehört und dem großen Stuttgarter Frühlingsfest in (fast) nichts nachsteht", kündigt der Musikverein an.

"McSunday" sind nach fünfjähriger Pause zurück

Ein musikalisches Highlight wartet am Samstag, 30. April, auf langjährige Fans des Wiesenstetter Maifests: Mehr als 20 Jahre lang gehörte die Coverband McSunday fast schon zum Inventar des Maifests, bevor sie 2017 – natürlich beim Maifest in Wiesenstetten – ihr Abschiedskonzert spielte und sich zum Bedauern vieler Fans auflöste. Nach fünfjähriger Pause kehren sie nun in Originalbesetzung zurück und feiern ihr Comeback beim Maifest. Sie spielen Hits aus Rock und Pop der vergangenen Jahrzehnte.

Um das Publikum bereits vorab kräftig einzuheizen, tritt als Vorband Desert Reception aus Horb auf. Die Nachwuchsmusiker schafften es sogar während der Pandemie, einige öffentliche Auftritte in der Raumschaft zu spielen und freuen sich nun ebenfalls, beim Maifest Wiesenstetten in die Saison 2022 zu starten.

Haxen, Ochsenbraten und Weißwürsten

Am Sonntag, 1. Mai, wird es traditionell, denn wie gewohnt steht der 1. Mai in Wiesenstetten unter dem Motto "Bayrischer Tag". Bei reichhaltigem Mittagstisch mit dem bekannten, üppigen Speisenangebot und bayrischen Spezialitäten wie Haxen, Ochsenbraten und Weißwürsten sowie einer gut bestückten Kaffee- und Kuchenbar unterhalten tagsüber die Musikvereine aus dem benachbarten Bittelbronn sowie aus Zimmern die Festgäste. Ab 16.30 Uhr spielt dann die böhmisch-mährische Blaskapelle Honk & Blow aus Bierlingen auf, welche ebenfalls schon fast nicht mehr vom 1. Mai in Wiesenstetten wegzudenken ist.

Das vierte Wiesenstetter US-Car-Treffen

Parallel dazu findet auf dem Außengelände das vierte US-Car Treffen unter dem Motto "Music & Cars" statt. Nachdem bereits in den vergangenen Jahren jeweils mehr als 150 Straßenkreuzer und Muscle Cars den Weg nach Wiesenstetten gefunden haben, werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche PS-Boliden und deren Fans aus Nah und Fern erwartet. Ab 12 Uhr bietet sich die Gelegenheit, gegen Zahlung eines Obolus für einen guten Zweck verschiedene Mitfahrgelegenheiten für eine Sonntagsausfahrt in Anspruch zu nehmen, bevor ab 14.30 Uhr alle Fahrzeuge zu einer gemeinsamen Rundfahrt aufbrechen.

Am Montag, 2. Mai, lassen die Wiesenstetter eine alte Tradition aufleben, denn nach vielen Jahren findet erstmals wieder am Festmontag ein Kinderfest mit Handwerkervesper statt. Pünktlich um 14.30 Uhr startet am Rathaus ein Kinderumzug, der direkt ins Festzelt führt und den Nachmittag eröffnet. Das Bühnenprogramm eröffnen dann die beiden Kindergärten der Gemeinde Empfingen mit einer kleinen Aufführung und um 15.30 Uhr beginnt Zauberer "Mike Magic" seine große Zaubershow.

Mitmach-Programm der Tanzschule

Ab 16.30 Uhr findet auf der Festbühne ein Mitmach-Programm der Tanzschule Gayer aus Horb statt und mit Kinderschminken und einem Luftballonkünstler ist für Jung und Alt im Festzelt etwas geboten, während im Freigelände ein großer Vergnügungspark lockt. Musikalische Unterhaltung gibt es ab 18 Uhr mit der gemeinsamen Jugendkapelle der Musikvereine aus Bittelbronn, Gruol, Stetten, Weildorf und Wiesenstetten. Ab 18.30 Uhr spielt die Musikkapelle Eutingen zum zünftigen und reichhaltigen Handwerkervesper auf, bevor anschließend die Blaskapelle Blowfeld aus Bad Imnau den Endspurt zum Festausklang übernimmt.

Über den ganzen Montag hinweg findet rund um das Festzelt ein Oldtimertreffen historischer Fahrzeuge und Traktoren statt, wobei jeder mit dem Oldtimer anreisende Fahrer bei der Anmeldung auf der Ausstellungswiese eine Wertmarke für ein Freigetränk erhält.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum diesjährigen Festprogramm gibt es unter www.maifest-wiesenstetten.de