1 Traditionell holt sich die Narrenzunft Frohsinn beim Maibaumstellen die Hilfe der Zimmermannszunft aus Sumpfohren. Foto: Lutz Rademacher

Volksfeststimmung am Hanselebrunnenplatz: Traditionell am 30. April stellte die Donaueschinger Narrenzunft Frohsinn den Maibaum. Dort, wo an der Fasnet der Narrenbaum steht. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel an diesem herrlichen Vorabend zum Mai, am Brunnen spielte die „Kueseckel Musik“ auf.