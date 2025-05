Maifest in Aichhalden-Rötenberg

1 Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum vor der Ortsverwaltung in Rötenberg aufgestellt Foto: Herzog

In Aichhalden und in Rötenberg wurden am Vorabend des 1. Mai Handwerker- und Maibaum nach gutem altem Brauch mit Muskelkraft der Feuerwehr aufgestellt.









Während der Handwerkerbaum der Vereinsgemeinschaft Aichhalden vor dem Rathaus bereits in den blauen Himmel ragte und die Besucher zur gemütlichen Hockete beisammensaßen, ging das Prozedere auf dem Dorfplatz in Rötenberg zwischen Ortsverwaltung und Kirche erst so richtig los.