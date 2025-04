Der Maifeiertag steht vor der Tür.

Es ist einiges geboten im Zollernalbkreis. Wir haben eine Auswahl zusammengetragen.

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Engstlatt, lädt für Mittwoch, 30. April, zum Maibaumaufstellen vor dem Rathaus in Engstlatt ein. Beginn ist um 19 Uhr auf dem Dorfplatz in Engstlatt. Die musikalische Unterhaltung übernimmt der Musikverein mit einem Platzkonzert. Die Bewirtung erfolgt durch die Narrenzunft Sandsäcke und im Gasthaus Ochsen. Zum Jubiläum werden für die Kinder am Maibaum Leckereien zum Herunterholen aufgehängt. Die Erwachsenen können die Höhe des Maibaums schätzen und dabei gewinnen.

Bisingen

Zum Maibaumstellen lädt die Abteilung Wessingen der Feuerwehr Bisingen für Mittwoch, 30. April, ab 18 Uhr ein. Für Bewirtung auf dem Dorfplatz ist gesorgt. Außerdem wird der MV Zimmern beim Stellen des Baumes musizieren.

Das Maibaumfest veranstaltet der FC 48 Steinhofen am Mittwoch, 30. April, von 17 Uhr an auf dem Schulplatz in Steinhofen. Ein Festzelt wird aufgestellt und DJ S. Fecker unterhält die Gäste.

Bitz

Zur Maiwanderungins Schmeiental starten die Schwäbischen Albvereinortsgruppen Winterlingen und Bitz am Donnerstag, 10 Uhr, am Freibadparkplatz Winterlingen; die Teilnehmer aus Bitz starten bereits um 9.45 Uhr am Rathaus in Fahrgemeinschaften in Richtung Winterlingen.

Der Maibaum wird in Bitz am Mittwoch, 30. April, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz aufgestellt, ab 17.30 wird bewirtet; der Schwäbische Albverein lädt ein.

Burladingen

Maibaumstellen und Hockete der Feuerwehr Hörschwag ist am Alten Rathaus, Bürgerhaus Hörschwag am 30. April ab 18 Uhr.

Das Maifest des Musikvereins Hausen i.K. findet statt am Festplatz bei der Turnhalle am Mittwoch, 30. April, ab 18 Uhr.

Maibaumstellen mit der Feuerwehr Salmendingen am Dorfplatz samt anschließender Hockete ist am Mittwoch, 30. April, ab 18:30 Uhr.

Maibaumstellen der vereinigten Vereine Melchingen ist am Parkplatz an der Festhalle Melchingen am Mittwoch, 30. April.

Zudem ist das Maibaumstellen am Rathaus Gauselfingen mit Beisammensitzen.

Der regionale Maimarkt in Stetten findet am 1. Mai von 11 bis 17 Uhr statt.

Am 1. Mai ist ab 10:30 Uhr zudem Einweihungder Schutzhütte und Wandertreff der Stadt Burladingen am Killemer Berg.

Am Donnerstag, 1. Mai, feiert der Musikverein Hausen i.K. sein Maifest ab 11 Uhr am Festplatz bei der Turnhalle.

Geislingen

Dieses Jahr feiert der Radfahrerverein Falke Erlaheim am Donnerstag, 1. Mai, ein Schnapsjubiläum: Vor 44 Jahren, 1981, wurde die Blockhütte bei der Eiche gebaut. Dass das Gelände sauber und in Schuss bleibt, darum kümmern sich seit jeher Mitglieder des Vereins. Dieser lädt dazu ein, das 44-jährige Bestehen am 1. Mai mitzufeiern. Grillgut und Getränke darf jeder selbst mitbringen oder von den Gastgebern kaufen. Der Erlös der Maifeier kommt der Instandhaltung des Grillplatzes und der Hütte sowie einem neuen Grill zugute.

Die Binsdorfer Feuerwehr lädt für Mittwoch, 30. April, ab 17 Uhr zur Maihockete im Zelt vor dem Rathaus ein. Um 18 Uhr wird der Maibaum gestellt, begleitet vom jährlichen Test der Sirene. Die Stadtkapelle umrahmt das Fest musikalisch, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Haigerloch

Der Schützenverein in Gruol unternimmt am Donnerstag, 1. Mai, eine Wanderung rund um Gruol. Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Kreuzstraße. Wer nicht mitwandern möchte, kann gegen 16 Uhr zum Grillplatz beim Schützenhaus kommen. Grillgut ist selbst mitzubringen, für Getränke ist gesorgt.

Der Wanderverein in Owingen startet am Maifeiertag, Donnerstag, 1. Mai, um 10 Uhr bei der Eyachtalhalle zur Wanderung. Über den Weiherhof geht es zum Owinger Berg und zum kleinen Warrenberg. Gegen 12.30 Uhr steuert man dann die Grillstelle am Schützenhaus an. Dorthin sind auch all diejenigen eingeladen, die nicht mitwandern möchten oder können.

In der Kernstadt stellt die Narrengilde Hechingen am Mittwoch, 30. April, ab 18 Uhr den Maibaum an der Johannesbrücke auf. Der Kreuzungsbereich Staig-Herrenackerstraße-Hospitalstraße-Gutleuthausstraße ist deswegen zwischen 18 und 18.30 Uhr für den Verkehr gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Auf die Besucher warten zudem ein Fassanstich und leckeres Essen bei der anschließenden Hockete.

In Bechtoldsweiler sorgt ab 18 Uhr die Feuerwehrabteilung für das Maibaumstellen vor dem Rathaus. Da das Maifeuer des Jugendclubs in diesem Jahr ausfällt, lädt die Feuerwehr im Anschluss die Bevölkerung zum gemütlichen Beisammensein rund um den Maibaum ein.

Die Feuerwehr Boll stellt den Maibaum ab 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Im Anschluss sind die Gäste zu Getränken, Roten, Steak und Pommes ins Feuerwehrhaus eingeladen.

Auch in Sickingen stellt die Feuerwehr den Maibaum auf. Los geht die Hockete am Gerätehaus ab 18.30 Uhr. Der Musikverein Sickingen umrahmt den Abend musikalisch und für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Das Stellen des Baumes wird gegen 19.30 Uhr erfolgen.

In Stetten wiederum stellt der Obst- und Gartenbauverein den Maibaum. Beginn ist um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz im größten Hechinger Stadtteil. Nach dem Maibaumstellen veranstalten der OGV und der Förderverein THW eine Hockete. Der Musikverein Stetten unterstützt musikalisch. Die Grundschule Stetten-Boll wird den Mai mit einem Auftritt begrüßen. Für Sitzgelegenheiten und Verpflegung in einem Zelt ist gesorgt. Es gibt Rote vom Grill, Pommes und allerlei Getränke. Wegen des Maibaumstellens ist die Bachstraße zwischen Haus Nummer 8 und Haus Nummer 22 in der Zeit von 18 bis 20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Zinkenstraße, Brünnlestraße und die Mühlhofstraße umgeleitet.

In Schlatt stellt der Angelsportverein den Maibaum am Wuhrstüble. Ab 18 Uhr geht es los – für Speis und Trank ist gesorgt.

Der SV Weilheim übernimmt in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum Maibaumstellen im Storchendorf. Beginn ist um 18 Uhr in der Ortsmitte. Für Speisen und Getränke sorgt der SV Weilheim.

Rosenfeld

Der Ortschaftsrat Rosenfeld-Isingen lädt die Bevölkerung für Mittwoch, 30. April, ab 18 Uhr zum gemütlichen Beisammensein an der Blockhausbar vor der Molke und am Rössleplatz ein. Im Verlauf des Abends wird der Maibaum aufgestellt. Neben allerlei Getränken gibt es heiße Rote sowie Brezeln mit und ohne Butter.

Die Täbinger Zwanziger laden zum Maibaumstellen am Mittwoch, 30. April, um 18 Uhr beim Bürger- und Feuerwehrhaus ein. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Grund zum Feiern hat die Feuerwehr Rosenfeld 2025: Als gemeinsame Organisation der sechs Abteilungen gibt es sie seit 1975. Das wird mit sechs Veranstaltungen bis November gefeiert – unter anderem am 1. Mai mit einer Hockete in Täbingen.

Auch in Heiligenzimmern wird am Mittwoch, 30. April, der Maibaum aufgestellt. Los geht es um 18 Uhr in der Ortsmitte. Wer Durst hat, darf Getränkebecher mitbringen.

Zur Maibaum-Hockete in Brittheim lädt Ortsvorsteher Jürgen Dreher ein. Der Baum wird am Mittwoch um 18 Uhr aufgestellt. An der Schirmbar gibt es Getränke und Essen vom Feinsten.

Zimmern unter der Burg

Die Freiwillige Feuerwehr in Zimmern unter der Burg lädt für am Mittwoch, 30. April, ab 18 Uhr zum Maibaumstellen mit anschließender Hockete ein. Es wird bewirtet.

Fehlt eine Veranstaltung? Wir ergänzen gerne – bitte einfach eine kurze Nachricht mit Datum, Uhrzeit und Veranstaltung sowie dem Betreff „Mai“ senden an: redaktionbalingen@schwarzwaelder-bote.de