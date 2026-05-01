Maifeiertag in Grenzach-Wyhlen: Das „Dabbiland“ ist eingeweiht

1 Foto: Rolf Rombach Bei bestem Wetter hatte der Förderverein der Gumbe Dabbi seine Premiere mit seinem Angebot am Mai-Feiertag.







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Bei bestem Wetter hatte der Förderverein der Gumbe Dabbi seine Premiere mit seinem Angebot am Mai-Feiertag. Zahlreiche Cliquen und viele Kleingruppen nutzten die Gelegenheit, den gemütlichen Platz im Hirschacker zu erreichen. Mit Leckereien vom Grill und aus der Fritteuse holten sich die Besucher ihre Stärkung für die weiteren Wege. In einem Kinderbereich konnte sich der Nachwuchs austoben, während die Erwachsenen die Sitzplätze im Schatten genossen. Nach diesen optimalen Voraussetzungen zum Auftakt sei eine Fortsetzung im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich, wie die Vorsitzende des Fördervereins, Diana Rann, ausführte.