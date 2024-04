Vollmaringen Die Vollmaringer Musikanten feiern ihr Frühlingsfest von Freitag, 26. April, bis Mittwoch, 1. Mai. Zu Rock uff d’r Lachawies spielt die regionale Band NoWay aus Sonnenbühl am Samstagabend ab 21 Uhr. Happy Hour ist bis 21 Uhr.

Am Familiensonntag, 28. April, heißt es Blasmusik Non Stop mit Modellbau-Burschen, Landmaschinen und Co. Zum 50. Geburtstag gibt es am Montag einen Jubiläumsabend mit einer Zeitreise durch 50 Jahre Vollmaringer Frühlingsfest. Ab 18.30 Uhr ist Einlass und aufgrund vieler Sponsoren und Helfender ist der Eintritt frei. Die Nagoldtalmusikanten treten am 1. Mai auf. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen und die Maiwägen werden wieder einfahren.

Wildbad Der Wildbader Maibaum wird in diesem Jahr am Dienstag, 30. April, vor dem Palais Thermal aufgestellt. Ab 16 Uhr gibt es auf dem Kurplatz Bewirtung mit Getränken, Würsten, Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr wird dann der Maibaum gestellt. Die genaue Route wird noch bekannt gegeben. Mitwirkende sind die Stadtkapelle Bad Wildbad, die Freiwillige Feuerwehr Bad Wildbad, die Arbeitsgemeinschaft Wildbader Vereine, die Turnabteilung Bad Wildbad sowie die Bad Wildbader Handwerkerschaft.

Calmbach Rund um den 1. Mai ist auch in Calmbach jede Menge geboten – vom Tanz in den Mai bis zur Hocketse. Die Bürgerinitiative „Wir für Calmbach“, die Orchestervereinigung Calmbach (OVC) und der 1. FCC laden am Dienstag, 30. April, zur traditionellen Maibaumaufstellung auf dem Calmbacher Lindenplatz ein. Gegen 16.45 Uhr wird der Maibaum mit einem kleinen Umzug auf dem Platz angeliefert. Dort schmücken die Kinder den Baum in den Ortsfarben Blau und Gelb, bevor er dann mit reiner Muskelkraft von den Handwerkern und Feuerwehrleuten in die Höhe gebracht wird. Die Veranstaltung ist ab 16 Uhr bewirtet.

Bratwurst, Bier und Blasmusik

Nach der Maibaumaufstellung auf dem Lindenplatz, ab etwa 18.30 Uhr, sind alle Mitwirkenden sowie die Bevölkerung eingeladen, den Mai-Umzug fortzusetzen und vom Calmbacher Rathaus mit Blasmusik zum Festzelt im Flößerpark zu marschieren. Hier sorgt die Kapelle „Berg und Tal“ ab 19.30 Uhr musikalisch für Stimmung und gute Laune. Das Festzelt wird ab 17 Uhr bewirtet. Der Eintritt zum „Tanz in den Mai“ ist frei.

Auch am 1. Mai wird gefeiert: Die OVC lädt alle Maiwanderer, Maibiker oder auch Maikäfer ins Festzelt in den Flößerpark ein, um dort mit den Musikern den Mai zu feiern: Bratwurst, Bier und Blasmusik machen den Maifeiertag erst richtig schön, heißt es in der Einladung.

Stimmungs- und Schunkel-Laune

Ab 11.30 Uhr sorgt die Feuerwehrmusikkapelle Dagersheim für den guten musikalischen Ton, um 12 Uhr ist der Fassanstich vorgesehen. Den ganzen Tag über wird hand- und mundgemachte Blasmusik geboten: Die Jugendkapelle der OVC unterhält ab 13.45 Uhr die Besucher mit flotten Melodien. Die große OVC-Blaskapelle bringt die Zuhörer dann ab 15 Uhr bis zum Festausklang so richtig in Stimmungs- und Schunkel-Laune.

Das Festzelt ist den ganzen Tag über bewirtet. Bei Leckereien vom Grill, Kaffee, Kuchen, Waffeln und kalten Getränken muss niemand hungrig nach Hause gehen.

Höfen Eine ungewöhnliche Location gibt es hier: Gemeinsam laden der Verein Nachtwächterbad im Förtelbachtal und die Freiwillige Feuerwehr Höfen am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr zur Maibaumaufstellung in das Freibad ein. Für das leibliche Wohl ist im Freibad gesorgt, heißt es in der Einladung.

Livemusik, Grillspezialitäten, Maultaschen

Einen Tag später, am Mittwoch, 1. Mai, findet dann ab 10.30 Uhr die Maihocketse des Akkordeonorchesters Höfen statt. Diese findet am und im Güterschuppen des Bahnhofs in Höfen statt – mit Livemusik, Grillspezialitäten, Maultaschen, Kuchen und Getränken.

Bad Liebenzell-Unterhaugstett Am Dienstag, 30. April, findet begleitend zum Maibaumstellen die zweite Veranstaltung in der Reihe „fünfzig hoch 7“ im Rahmen des Festjahrs 2024 statt.

Das 50-jährige Jubiläum der Eingliederung aller sechs Ortsteile in die Kernstadt Bad Liebenzell wird mit vielen verschiedenen Ortsfesten das ganze Jahr über gefeiert und findet seinen Abschluss bei einem großen Event im Kurpark am 3. Oktober.

Quiz mit Preisen

In Unterhaugstett gibt es neben dem Programm zum Maibaumstellen auch wieder eine Festhütte mit einer kleinen Plakatausstellung zu den Ortsteilen sowie einem Quiz. Diesmal dürfen die großen und kleinen Teilnehmer ihr Wissen über Unterhaugstett unter Beweis stellen. Die Gewinner werden ausgelost und beim Abschlussfest im Oktober verkündet. Zahlreiche Sponsoren stellen attraktive Preise für Kinder und Erwachsene zur Verfügung.