Maibaumstellen in Sulgen: Aller guten Dinge sind drei
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Ruckzuck war der Baum aufgestellt. Foto: Herzog

Dritter Versuch, voller Erfolg: Beim Maibaumstellen in Sulgen zeigte sich einmal mehr, wie lebendig Tradition sein kann – dank engagierter Vereine und zahlreicher Helfer.

Alle guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Dieses Sprichwort trifft auf das Maibaumstellen in Sulgen gleich doppelt zu. Zum einen geschah die Zeremonie am Donnerstagabend zum dritten Mal in Folge durch den Vereinsring (VR) Sulgen und dessen Mitgliedsvereine. Für Vorsitzender Tobias Pfundstein ist das Maibaumstellen in Sulgen nun eine Tradition des VR, wie er in seiner Ansprache betonte. Bis 2015 sei es die der Feuerwehr Sulgen gewesen.

 

150 Schaulustige

„Aber es ist immer schön, wenn endende Traditionen wiederbelebt werden können. Im Namen des Vereinsrings freuen wir uns, dass dies durch die Mithilfe von zahlreichen freiwilligen Helfern möglich gemacht wurde“, dankte er. Die Kirchenuhr schlug noch nicht 18 Uhr, da hatten sich in Sulgen-Mitte auf allen Straßenseiten gut 150 Schaulustige versammelt.

Der Musikverein Sulgen spielte den Ruetz-Marsch, als der geschmückte Maibaum auf dem Gespann von Oswald Fader vorfuhr und in nur wenigen Minuten mit dem Autokran des Bauunternehmens Haas in die Verankerungshülse beim Narrenbrunnen gehievt und bugsiert wurde. Dann kam der große Auftritt der Oberbürgermeisterin. Nachdem sie sich 2024 und 2025 noch nicht traute, stieg sie diesmal zusammen mit Roman Seckinger in den Krankorb, um den Maibaum auf 15 Meter Höhe loszubinden. Kranfahrer Michael Wald nutzte die Gelegenheit und fuhr das Teleskop auf 36 Meter hoch.

 