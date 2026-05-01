Maibaumstellen in Sulgen: Aller guten Dinge sind drei

1 Ruckzuck war der Baum aufgestellt. Foto: Herzog Dritter Versuch, voller Erfolg: Beim Maibaumstellen in Sulgen zeigte sich einmal mehr, wie lebendig Tradition sein kann – dank engagierter Vereine und zahlreicher Helfer.







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Alle guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Dieses Sprichwort trifft auf das Maibaumstellen in Sulgen gleich doppelt zu. Zum einen geschah die Zeremonie am Donnerstagabend zum dritten Mal in Folge durch den Vereinsring (VR) Sulgen und dessen Mitgliedsvereine. Für Vorsitzender Tobias Pfundstein ist das Maibaumstellen in Sulgen nun eine Tradition des VR, wie er in seiner Ansprache betonte. Bis 2015 sei es die der Feuerwehr Sulgen gewesen.