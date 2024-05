1 Der umgesägte Maibaum vor dem Feuerwehrhaus Foto: Eckard Wahr

Huzenbachs Ortsvorsteher Eckard Wahr macht seinem Ärger Luft.









Der Sonntag fing für Huzenbachs Ortsvorsteher Eckard Wahr ärgerlich an: Gegen 8 Uhr wurde er darüber informiert, dass der Maibaum vor dem Kurhaus in Huzenbach umgesägt vor der Feuerwehrgarage liegt. Das berichtet Wahr in einer Pressemitteilung. Sofort informierte er seine Feuerwehrkameraden, um zu retten, was zu retten war.