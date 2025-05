Maibaum in Rangendingen: Magenschmeichler, Muskelkraft und Maibaum

6 Die Narrenzunft Jägi stellt den Maibaum auf. Foto: Zahn

Die Narrenzunft Jägi hat zum 19. Mal den Maibaum in der Ortsmitte Rangendingen aufgestellt. Der Stamm misst 17 Meter und die Jägen beweisen einmal mehr Geschick und Muskelkraft beim Aufstellen.









Am Mittwoch fand auch in Rangendingen wieder das traditionelle Maibaumstellen statt. Schon seit 2006 geschieht dies durch die Narrenzunft Jägi, nächstes Jahr haben sie also ihr 20. Maibaum-Jubiläum, und die Vorfreude darauf ist schon groß. Ein fast wolkenloser Himmel und sonnige 22 Grad lockten viele Menschen an. Alt und jung waren gut gelaunt und ließen keinen Platz an den Tischen frei. Ausweichmöglichkeiten fanden sich sowohl auf dem Boden, als auch auf Treppenstufen.