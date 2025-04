Maibäume in Haiterbach: In allen Teilorten wird gestellt und gefeiert

1 In Haiterbach wird die Feuerwehr wie gewohnt am Rathausplatz den Maibaum stellen. Foto: Katzmaier

In Haiterbach und seinen Teilorten Beihingen sowie Ober- und Unterschwandorf werden am Mittwoch, 30. April, wieder überall Maibäume aufgestellt.









Link kopiert



Mit einer kleinen Feier wird traditionell ab 18 Uhr der Maibaum auf dem Marktplatz in Haiterbach aufgestellt. Die Stadtkapelle wird dieses Ereignis wieder musikalisch umrahmen und bewirten. In den Stadtteilen werden die Maibäume zu folgenden Zeiten aufgestellt: In Beihingen am 30. April ab 18 Uhr am Dorfplatz mit anschließender Hocketse vor dem Gemeindehaus.