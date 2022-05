5 Die Horber Lokalprominenz ließ es sich gut gehen. Foto: Morlok

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause durfte die Stadtkapelle Horb erstmals wieder zu ihrer Traditions-Hocketse auf der Schütte einladen.















Horb - Optimismus pur – vor allem was das Wetter anbelangt – verbreiteten die Verantwortlichen der Horber Stadtkapelle gleich von Anfang an bei ihrer diesjährigen Mai-Hocketse, die wie jedes Jahr vor der Kolping-Hütte stattfand.

Mit Großplakaten in Horb und Bildechingen wurde für dieses Event geworben und der Erfolg dieser Werbemaßnahme machte sich auf jeden Fall bezahlt.

Ganze Familien machten mit Kind und Kegel einen Vatertags-Ausflug und Cliquen und Freundeskreise trafen sich samt Hund und Bollerwagen auf der Schütte. Die Profis unter den Festgästen, meist ältere Semester, kamen schon gegen 11.30 Uhr und sicherten sich die besten Plätze. Ein kluges Unterfangen.

Musik kommt dieses Mal aus der Konserve

Waren die Stadtkapelle und ein paar Helfer gegen 11 Uhr fast noch unter sich, so hatten die in der Küche eingeteilten Musiker ganz schnell alle Hände voll zu tun. Sie mussten sich um die hungrigen und durstigen Gäste, die um die Mittagszeit geradezu den Platz an den Tischen und unter dem schützenden Zeltdach stürmten, kümmern.

Über die musikalische Unterhaltung mit Marsch, Polka und Gassenhauern mussten sich die Verantwortlichen des Vereins in diesem Jahr keine Sorgen machen, denn die Musik kam aus der Konserve. "Viele unserer jungen Musiker sind aktuell mit den Abi-Vorbereitungen beschäftigt, so dass wir uns in diesem Jahr zu dieser Variante entschlossen haben", erklärte Vorstand Jochen Ewald den ein oder anderen erstaunten Blick auf den leeren Platz, der eigentlich immer für die Musikanten vorbehalten ist. Doch so richtig zu vermissen schien niemand die Live-Musik. Es genügte, dass die Besucher unterhalten wurden, wie, war anscheinend egal.

Essen und Konserven-Musik gut, was soll da also groß passieren, zumal auch das Wetter mitspielte. Es war zwar recht frisch an diesem Feiertag, doch geregnet hat es nicht.

Trotz viel Konkurrenz gibt es guten Zulauf

Aber im Grunde genommen ist es egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. Die Horber lassen ihren Musikverein einfach nicht allein dort oben herumstehen und machen ihren Festbesuch schon zweimal nicht vom Wetter abhängig. Und dies generationenübergreifend und gegen ein Festangebot, das fast schon unter den Begriff inflationär fällt. "An jeder Straßenecke und in jedem Dorf scheint es in diesem Jahr ein Mai-Fest zu geben", beobachtete Ewald. Umso mehr freute er sich über den guten Zulauf bei seiner Veranstaltung.

So bereicherten beispielsweise die Familie Nester aus Bildechingen mit zwei Prachtexemplaren ihrer Holder-Sammlung das Kuriositätenkabinett beim Fest. Sohn Marco fuhr einen Holder B10, Baujahr 1956 mit einem zur Bierzapfanlage umgebauten Feuerwehranhänger und Martin und Elli Nester hatten sich auf einen Holder E12 geschwungen, der von einem alten Autoanhänger, der zum Sulky umgebaut wurde, aus gesteuert wird. Zwei kuriose Fahrzeuge, die später als Blickfang auf der Wiese standen. Als Blickfang eigneten sich auch die Holzkunstwerke des Horbers Erhard Schramm, der eine kleine Sammlung aufgebaut hatte und zum Verkauf anbot.

Vorstand Joachim Ewald zeigt sich hochzufrieden

Man traf auch wieder einige Mitglieder anderer Kapellen und Vereine, die die Chance nutzten, sich mal die Füße zu vertreten und eine zünftige Wanderung hoch auf den Horber Hausberg zu machen. Darunter auch eine größere Gruppe der Horber Kolpingsfamilie, die ganz in der Nähe der Horber Senioren-Prominenz Platz genommen hatte.

Vom Veranstaltungsfazit her zeigte sich Vorstand Joachim Ewald bereits um die Mittagszeit hochzufrieden. Die Tische waren gut besetzt und auch in diesem Jahr rechnete man damit, dass man am Ende der Veranstaltung alle gespendeten Kuchen abverkauft hat.

Seit weit mehr als 20 Jahren bietet die Stadtkapelle nun schon diese 1. Mai-Hocketse an und alle Helfer wissen jedes Jahr am Ende des Festes, was mit dem Begriff: "Tag der Arbeit" in Wirklichkeit gemeint ist. Keine Gewerkschaftskundgebung, keine Verdi-Protestaktion, sondern der harte Job als Gastgeber einer Traditionsveranstaltung.