Anwohner sollen Gebiet meiden : Mahrfamilienhaus in Oberkollbach brennt

13 So gefordert waren die 85 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Wolfgang Krokauer

Ein großes Aufgebot der Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Brand in Oberreichenbachs größten Teilort ausgerückt. Dort war ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Raiffeisenstraße ausgebrochen.









Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Oberkollbach sorgte für großes Aufsehen. Auch die Nina-App warnte vor Gefahr. „Aufgrund eines Brandes kommt es zu starker Rauchentwicklung im Ortsgebiet“, hieß es in einer Meldung am späten Nachmittag. Und weiter: „Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.“