Mahnwache in Schopfheim: Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die Omas gegen Rechts Wiesental haben mit einer Mahnwache an die Frauen erinnert, die Opfer von Gewalt wurden. Rund 40 Frauen und Männer versammelten sich vor dem Rathaus.
Die Omas gegen Rechts Wiesental haben auch in diesem Jahr mit einer Mahnwache an die weiblichen Opfer von Gewalt erinnert. Am Dienstag war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Frauen hatten am Abend mit Teelichtern die Zahl „308“ auf die Fläche vor dem Rathaus nachgebildet. Das entspricht der Anzahl an Frauen und Mädchen, die 2025 in Deutschland getötet wurden. Um diese Zahl versammelten sich die etwa 40 Frauen und Männer im Halbkreis. Von den 308 Frauen wurden 132 Opfer ihres Partners.