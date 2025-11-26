Mahnwache in Schopfheim: Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die Omas gegen Rechts Wiesental haben mit einer Mahnwache an die Frauen erinnert, die Opfer von Gewalt wurden. Rund 40 Frauen und Männer versammelten sich vor dem Rathaus.

Die Omas gegen Rechts Wiesental haben auch in diesem Jahr mit einer Mahnwache an die weiblichen Opfer von Gewalt erinnert. Am Dienstag war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Frauen hatten am Abend mit Teelichtern die Zahl „308“ auf die Fläche vor dem Rathaus nachgebildet. Das entspricht der Anzahl an Frauen und Mädchen, die 2025 in Deutschland getötet wurden. Um diese Zahl versammelten sich die etwa 40 Frauen und Männer im Halbkreis. Von den 308 Frauen wurden 132 Opfer ihres Partners.

Ehe Ulla Linz eine Rede hielt, wurde eine Zeit lang geschwiegen. Linz schilderte anschließend die Situation von Frauen weltweit. „Immer noch erleben Frauen die schwersten Formen von Gewalt und Verletzungen im familiären Kontext, fast immer geht die Bedrohung und Gewalt vom Partner oder Ex-Partner aus. Auch Sexualstraftaten und digitale Gewalt gegen Frauen haben deutlich zugenommen.“

Istanbuler Konvention

Die Omas gegen Rechts fordern, dass die Istanbuler Konvention „vollständig, konsequent und schnell umgesetzt wird.“ Sie ist ein völkerrechtlich bindendes Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das 2022 vom Europarat verabschiedet wurde.

Birgit Kanngießer wies auf das deutschlandweite Hilfetelefon mit der Nummer 116016, die Frauenberatungsstelle in Lörrach, die sich mit sexuellem Missbrauch beschäftigt und das autonome Frauenhaus hin, das Schutzplätze für von Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder bietet. Sie zeigte auch das internationale Handzeichen der „Canadian Woman’s Foundation. Die Frau umschließt dazu mit vier Fingern den Daumen Mit dieser Geste kann still um Hilfe gerufen werden, wenn der bedrohliche Partner oder die Partnerin anwesend ist, so Kanngießer.

Rathaus orange beleuchtet

Das Rathaus war orange angeleuchtet und wird noch bis Freitag mit dieser Farbe illuminiert. Die Aktionsfarbe stammt aus der Orange-the-World-Kampagne, die auf Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam macht.