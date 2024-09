Mahnwache in Hausach: Das plant die Gruppe „Omas gegen Rechts“ bei der Veranstaltung

1 Die „Omas gegen Rechts“ laden am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, zur Mahnwache auf den Klosterplatz ein. Foto: Keller

Die „Z“-Schmierereien, den Brandanschlag in Hausach sowie die allgemeine politische Situation hat die Gruppe zum Anlass genommen, am Donnerstag, 3. Oktober, zu einer Mahnwache für Demokratie und Menschenrechte einzuladen.









Erst vor etwas mehr als einem Monat hat sich die Gruppe „Omas gegen Rechts Kinzigtal“ gegründet, in der Zeit sich aber schon sehr aktiv gezeigt. Nicht nur, dass die Gruppenstärke auf mittlerweile 40 bis 50 Mitglieder angewachsen ist: Nach den „Z“-Schmierereien an Gebäuden in Hausach und dem Brandanschlag gegen eine Flüchtlingsunterkunft in der Nacht zum 8. September verfasste sie einen offenen Brief, in dem sie die „feigen und sinnlosen“ Attacken verurteilten (wir haben berichtet). Doch das reichte den „Omas“ nicht.