„Modernes Format“ im März Nach Lahr und Rust lädt auch Seelbach zum Frühlings- statt zum Neujahrsempfang

Die Gemeinde Seelbach lädt in diesem Jahr zu einem Frühlings- statt zu einem Neujahrsempfang ein. Die Veranstaltung geht am Sonntag, 23. März, ab 11 Uhr im Bürgerhaus über die Bühne. In Lahr steigt der Frühlingsempfang am 16. März.