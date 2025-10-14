Mahlzeitendienst war großes Thema: Die Nachbarschaftshilfe Schuttertal war mehr als 1500 Stunden im Einsatz

Bei ihrer Hauptversammlung hat die Nachbarschaftshilfe Schuttertal zurückgeblickt.
Bei seiner Hauptversammlung berichtete der Verein über ein arbeitsreiches Jahr, das vor allem durch Änderungen beim Mahlzeitendienst geprägt war. Gleich zweimal musste sich die Vorstandschaft im vergangenen Geschäftsjahr mit Preiserhöhungen für den Essensdienst befassen, nachdem der bisherige Lieferant, die katholische Sozialstation St. Vincenz, die Preise angehoben hatte. Zusätzlich teilte dieser mit, dass ab dem 1. Oktober vorläufig keine Essenslieferungen mehr erfolgen könnten. Daraufhin wechselte die Nachbarschaftshilfe den Lieferanten, aktuell liefert nun der Ortenauer Mahlzeitenservice.