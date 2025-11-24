Mahle in Rottweil: Dieser wichtige regionale Arbeitgeber steht vor großen Herausforderungen

Wie ist die aktuelle Lage bei Mahle? Und wie sind die Zukunftsperspektiven? Das stand bei einem Besuch des EU-Abgeordneten Andreas Schwab im Fokus.
Der südbadische Europaabgeordnete Andreas Schwab (CDU) besuchte den Rottweiler Standort des Automobilzulieferers Mahle, um sich vor Ort zu informieren. Empfangen wurde er von Werkleiter Reiner Müller, dem Leiter Außenbeziehungen Sascha Wagner sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Klaus Güntert. Auch Carl Zimmerer vom CDU-Stadtverband Rottweil nahm an dem Besuch teil.