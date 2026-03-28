Mahlberger Räte atmen auf: Nach drei Monaten ist das Leck in der Wasserleitung der Rasthöfe entdeckt

Das Leck, das im Dezember die Wasserversorgung der Mahlberger Rasthöfe lahmlegte, wurde gefunden. Auch die Sanierung der Halle in Orschweier nimmt wieder Fahrt auf.
Mit dem bevorstehenden Sanierungsbeginn der Orschweierer Bahnhofsbrücke geht für die Stadt Mahlberg ein Projekt zu Ende, das jahrelang für Ärger und Diskussionen gesorgt hat. Zurücklehnen kann sich die Verwaltung jedoch nicht: Mit der Stadthalle, der Orschweierer Mehrzweckhalle und der kaputten Wasserleitung der in Richtung der Autobahn-Rasthöfe stehen noch einige Baustellen auf der Agenda. Immerhin bei den letzten beiden Sorgenkindern scheint es jedoch voranzugehen, wie dem Gemeinderat am Donnerstagabend erklärt wurde.